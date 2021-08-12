Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 588 осіб;
- летальних випадків – 24;
- одужало – 1 039 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 48 051 (зокрема методом ПЛР – 22 049, методом ІФА – 8 735);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 267.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 262 601 особа;
- одужало – 2 194 791 особа;
- летальних випадків – 53 173;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 604 861.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 205 випадків;
Вінницька область – 48 випадків;
Волинська область – 16 випадків;
Дніпропетровська область – 53 випадки;
Донецька область – 75 випадків;
Житомирська область – 41 випадок;
Закарпатська область – 18 випадків;
Запорізька область – 57 випадків;
Івано-Франківська область – 39 випадків;
Київська область – 40 випадків;
Кіровоградська область – 5 випадків;
Луганська область – 45 випадків;
Львівська область – 61 випадок;
Миколаївська область – 37 випадків;
Одеська область – 77 випадків;
Полтавська область – 34 випадки;
Рівненська область – 31 випадок;
Сумська область – 34 випадки;
Тернопільська область – 52 випадки;
Харківська область – 93 випадки;
Херсонська область – 35 випадків;
Хмельницька область – 56 випадків;
Черкаська область – 18 випадків;
Чернівецька область – 41 випадок;
Чернігівська область – 36 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.
- Кабінет Міністрів продовжує адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні до 1 жовтня.