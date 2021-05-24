Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 019 осіб;
- летальних випадків – 68;
- одужало – 6 999 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 16 097 (зокрема методом ПЛР – 8 684, методом ІФА – 1 462);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 951.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 183 855 осіб;
- одужало – 1 957 560 осіб;
- летальних випадків – 49 436;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 022 457.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 125 випадків;
Вінницька область – 39 випадків;
Волинська область – 67 випадків;
Дніпропетровська область – 190 випадків;
Донецька область – 42 випадки;
Житомирська область – 48 випадків;
Закарпатська область – 7 випадків;
Запорізька область – 54 випадки;
Івано-Франківська область – 35 випадків;
Київська область – 75 випадків;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 13 випадків;
Львівська область – 41 випадок;
Миколаївська область – 151 випадок;
Одеська область – 29 випадків;
Полтавська область – 7 випадків;
Рівненська область – 46 випадків;
Сумська область – 33 випадки;
Тернопільська область – 55 випадків;
Харківська область – 101 випадок;
Херсонська область – 26 випадків;
Хмельницька область – 16 випадків;
Черкаська область – 69 випадків;
Чернівецька область – 35 випадків;
Чернігівська область – 26 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.
- Станом на 22 травня в Україні підтверджено понад 4,6 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже втричі більше одужань за добу.