В Україні за минулу добу, 26 листопада, зафіксовано 14 200 нових випадків COVID-19. Захворіли 1 296 дітей та 212 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 305 осіб;

летальних випадків – 568;

одужало – 22 946 осіб;

здійснено тестувань за добу – 95 515 (зокрема методом ПЛР – 47 289, методом ІФА – 10 422);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 804.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 414 540 осіб;

одужало – 2 899 967 осіб;

летальних випадків – 84 717;

проведено ПЛР-тестувань – 15 793 678.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1630 випадків;

Вінницька область – 823 випадки;

Волинська область – 596 випадків;

Дніпропетровська область – 866 випадків;

Донецька область – 1044 випадки;

Житомирська область – 360 випадків;

Закарпатська область – 414 випадків;

Запорізька область – 635 випадків;

Івано-Франківська область – 274 випадки;

Київська область – 698 випадків;

Кіровоградська область – 180 випадків;

Луганська область – 203 випадки;

Львівська область – 745 випадків;

Миколаївська область – 490 випадків;

Одеська область – 624 випадки;

Полтавська область – 904 випадки;

Рівненська область – 558 випадків;

Сумська область – 365 випадків;

Тернопільська область – 232 випадки;

Харківська область – 565 випадків;

Херсонська область – 219 випадків;

Хмельницька область – 626 випадків;

Черкаська область – 596 випадків;

Чернівецька область – 172 випадки;

Чернігівська область – 381 випадок.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (1630), Донецькій (1044), Полтавській (904), Дніпропетровській (866) і Вінницькій (823) областях.