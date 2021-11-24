Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 077 осіб;
- летальних випадків – 595;
- одужало – 29 044 особи;
- здійснено тестувань за добу – 108 827 (зокрема методом ПЛР – 52 719, методом ІФА – 11 343);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 765.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 367 461 особа;
одужало – 2 825 641 особа;
летальних випадків – 82 913;
проведено ПЛР-тестувань – 15 648 456.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1743 випадки;
Вінницька область – 659 випадків;
Волинська область – 581 випадок;
Дніпропетровська область – 674 випадки;
Донецька область – 948 випадків;
Житомирська область – 341 випадок;
Закарпатська область – 403 випадки;
Запорізька область – 906 випадків;
Івано-Франківська область – 525 випадків;
Київська область – 795 випадків;
Кіровоградська область – 162 випадки;
Луганська область – 336 випадків;
Львівська область – 511 випадків;
Миколаївська область – 556 випадків;
Одеська область – 491 випадок;
Полтавська область – 1060 випадків;
Рівненська область – 619 випадків;
Сумська область – 324 випадки;
Тернопільська область – 275 випадків;
Харківська область – 562 випадки;
Херсонська область – 223 випадки;
Хмельницька область – 808 випадків;
Черкаська область – 518 випадків;
Чернівецька область – 173 випадки;
Чернігівська область – 132 випадки.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (1743), Полтавській (1060), Донецькій (948), Запорізькій (906) і Хмельницькій (808) областях.
- Раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) попередили, що внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 до березня можуть померти ще 500 тисяч осіб, які проживають на території країн Європейського союзу.