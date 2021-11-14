Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 881 особа;
- летальних випадків – 403;
- одужало – 11 146 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 77 713 (зокрема методом ПЛР – 36 308, методом ІФА – 7 940);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 465.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 217 639 осіб;
- одужало – 2 631 240 осіб;
- летальних випадків – 76 705;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 225 531.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 447 випадків;
Вінницька область – 525 випадків;
Волинська область – 293 випадки;
Дніпропетровська область – 1630 випадків;
Донецька область – 793 випадки;
Житомирська область – 542 випадки;
Закарпатська область – 313 випадків;
Запорізька область – 1029 випадків;
Івано-Франківська область – 511 випадків;
Київська область – 533 випадки;
Кіровоградська область – 139 випадків;
Луганська область – 83 випадки;
Львівська область – 535 випадків;
Миколаївська область – 724 випадки;
Одеська область – 979 випадків;
Полтавська область – 709 випадків;
Рівненська область – 377 випадків;
Сумська область – 619 випадків;
Тернопільська область – 393 випадки;
Харківська область – 1050 випадків;
Херсонська область – 259 випадків;
Хмельницька область – 646 випадків;
Черкаська область – 371 випадок;
Чернівецька область – 205 випадків;
Чернігівська область – 785 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1630), Харківській (1050), Запорізькій (1029), Одеській (979) і Донецькій (793) областях.
- 12 листопада в Україні зафіксували 23 572 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 1 622 дітей та 436 медпрацівників.