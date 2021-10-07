В Україні за минулу добу зафіксовано 15 125 нових випадків COVID-19. Захворіли 1 421 дитина та 341 медпрацівник.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 541 особа;

летальних випадків – 314;

одужало – 4 380 осіб;

здійснено тестувань за добу – 113 077 (зокрема методом ПЛР – 53 031, методом ІФА – 9 964);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 082.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 497 643 особи;

одужало – 2 277 762 особи;

летальних випадків – 57 840;

проведено ПЛР-тестувань – 13 111 389.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 802 випадки;

Вінницька область – 222 випадки;

Волинська область – 407 випадків;

Дніпропетровська область – 1 042 випадки;

Донецька область – 985 випадків;

Житомирська область – 703 випадки;

Закарпатська область – 209 випадків;

Запорізька область – 742 випадки;

Івано-Франківська область – 428 випадків;

Київська область – 494 випадки;

Кіровоградська область – 99 випадків;

Луганська область – 495 випадків;

Львівська область – 1 130 випадків;

Миколаївська область – 236 випадків;

Одеська область – 1 059 випадків;

Полтавська область – 368 випадків;

Рівненська область – 576 випадків;

Сумська область – 674 випадки;

Тернопільська область – 612 випадків;

Харківська область – 1 168 випадків;

Херсонська область – 488 випадків;

Хмельницька область – 559 випадків;

Черкаська область – 507 випадків;

Чернівецька область – 672 випадки;

Чернігівська область – 448 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1168), Львівській (1130), Одеській (1059), Дніпропетровській (1042) та Донецькій (985) областях.