Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 208 осіб;
- летальних випадків – 608;
- одужало – 24 569 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 93 059 (зокрема методом ПЛР – 45 617, методом ІФА – 9 141);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 301.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 400 340 осіб;
- одужало – 2 877 021 особа;
- летальних випадків – 84 149;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 746 389.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1438 випадків;
Вінницька область – 860 випадків;
Волинська область – 589 випадків;
Дніпропетровська область – 1022 випадки;
Донецька область – 970 випадків;
Житомирська область – 446 випадків;
Закарпатська область – 498 випадків;
Запорізька область – 1075 випадків;
Івано-Франківська область – 313 випадків;
Київська область – 714 випадків;
Кіровоградська область – 182 випадки;
Луганська область – 182 випадки;
Львівська область – 850 випадків;
Миколаївська область – 475 випадків;
Одеська область – 832 випадки;
Полтавська область – 953 випадки;
Рівненська область – 611 випадків;
Сумська область – 688 випадків;
Тернопільська область – 363 випадки;
Харківська область – 590 випадків;
Херсонська область – 289 випадків;
Хмельницька область – 681 випадок;
Черкаська область – 548 випадків;
Чернівецька область – 261 випадок;
Чернігівська область – 506 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (1438), Запорізькій (1075), Дніпропетровській (1022), Донецькій (970) і Полтавській (953) областях.
- 24 листопада в Україні було зафіксовано 16 943 нові випадки COVID-19. Захворіли 1 451 дитина та 304 медпрацівники.