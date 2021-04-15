Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 229 осіб;
- виписано з лікарень – 5 493 особи;
- летальних випадків – 433;
- одужало – 11 148 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 119 615 (зокрема методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 903 765 осіб;
- одужало – 1 453 766 осіб;
- летальних випадків – 38 658;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 822 097.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 1 625 випадків;
Вінницька область – 450 випадків;
Волинська область – 397 випадків;
Дніпропетровська область – 1 005 випадків;
Донецька область – 961 випадок;
Житомирська область – 648 випадків;
Закарпатська – 305 випадків;
Запорізька область – 1 015 випадків;
Івано-Франківська область – 194 випадки;
Київська область – 835 випадків;
Кіровоградська область – 183 випадки;
Луганська область – 292 випадки;
Львівська область – 748 випадків;
Миколаївська область – 404 випадки;
Одеська область – 881 випадок;
Полтавська область – 627 випадків;
Рівненська область – 505 випадків;
Сумська область – 644 випадки;
Тернопільська область – 403 випадки;
Харківська область – 1 168 випадків;
Херсонська область – 324 випадки;
Хмельницька область – 1 088 випадків;
Черкаська область – 747 випадків;
Чернівецька область – 252 випадки;
Чернігівська область – 726 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.
- Станом на 14 квітня в Україні підтверджено понад 14,5 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та на дві тисячі менше одужань за добу.