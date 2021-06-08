В Україні за минулу добу, 7 червня, зафіксовано 1602 нових випадків COVID-19. Серед них - 95 дітей та 94 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 483 особи;

летальних випадків – 118;

одужало – 6 751 особа.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 33 355 осіб;

методом ІФА – 10 821 особа;

експрес-тестами – 13 380 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 216 654 особи;

одужало – 2 101 722 особи;

летальних випадків – 51 333;

проведено ПЛР-тестувань – 10 380 233.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 700 випадків;

Вінницька область – 24 випадки;

Волинська область – 26 випадків;

Дніпропетровська область – 60 випадків;

Донецька область – 73 випадки;

Житомирська область – 11 випадків;

Закарпатська область – 14 випадків;

Запорізька область – 92 випадки;

Івано-Франківська область – 12 випадків;

Київська область – 79 випадків;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 24 випадки;

Львівська область – 59 випадків;

Миколаївська область – 65 випадків;

Одеська область – 27 випадків;

Полтавська область – 59 випадків;

Рівненська область – 55 випадків;

Сумська область – 18 випадків;

Тернопільська область – 14 випадків;

Харківська область – 66 випадків;

Херсонська область – 15 випадків;

Хмельницька область – 33 випадки;

Черкаська область – 40 випадків;

Чернівецька область – 23 випадки;

Чернігівська область – 8 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.