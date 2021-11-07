Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5 652 особи;
- летальних випадків – 449;
- одужало – 8 520 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 96 600 (зокрема методом ПЛР – 45 120, методом ІФА – 11 802);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 678.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 075 433 особи;
- одужало – 2 512 756 осіб;
- летальних випадків – 72 084;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 847 087.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 625 випадків;
Вінницька область – 569 випадків;
Волинська область – 340 випадків;
Дніпропетровська область – 1527 випадків;
Донецька область – 757 випадків;
Житомирська область – 682 випадки;
Закарпатська область – 270 випадків;
Запорізька область – 667 випадків;
Івано-Франківська область – 887 випадків;
Київська область – 542 випадки;
Кіровоградська область – 144 випадки;
Луганська область – 174 випадки;
Львівська область – 1095 випадків;
Миколаївська область – 816 випадків;
Одеська область – 1664 випадки;
Полтавська область – 633 випадки;
Рівненська область – 349 випадків;
Сумська область – 817 випадків;
Тернопільська область – 403 випадки;
Харківська область – 1362 випадки;
Херсонська область – 448 випадків;
Хмельницька область – 1114 випадків;
Черкаська область – 271 випадок;
Чернівецька область – 407 випадків;
Чернігівська область – 856 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1664), Дніпропетровській (1527), Харківській (1362), Хмельницькій (1114) і Львівській (1465) областях.
- 5 листопада в Україні зафіксували 25 063 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 1 541 дитина та 398 медпрацівників.