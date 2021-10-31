Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5 663 особи;
- летальних випадків – 336;
- одужало – 5 269 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 97 286 (зокрема методом ПЛР – 47 906, методом ІФА – 12 652);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 728.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 922 302 особи;
- одужало – 2 436 213 осіб;
- летальних випадків – 67 729;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 426 626.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 443 випадки;
Вінницька область – 363 випадки;
Волинська область – 317 випадків;
Дніпропетровська область – 1141 випадок;
Донецька область – 436 випадків;
Житомирська область – 1166 випадків;
Закарпатська область – 181 випадок;
Запорізька область – 657 випадків;
Івано-Франківська область – 582 випадки;
Київська область – 578 випадків;
Кіровоградська область – 177 випадків;
Луганська область – 204 випадки;
Львівська область – 1040 випадків;
Миколаївська область – 939 випадків;
Одеська область – 1521 випадок;
Полтавська область – 364 випадки;
Рівненська область – 412 випадків;
Сумська область – 1176 випадків;
Тернопільська область – 480 випадків;
Харківська область – 1934 випадки;
Херсонська область – 918 випадків;
Хмельницька область – 958 випадків;
Черкаська область – 275 випадків;
Чернівецька область – 487 випадків;
Чернігівська область – 681 випадок.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1934), Одеській (1521), Сумській (1176), Житомирській (1166) і Дніпропетровській (1141) областях.
- 29 жовтня в Україні зафіксували 26 198 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 1 643 дитини та 379 медпрацівників.