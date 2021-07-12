Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 266 осіб;
- летальних випадків – 7;
- одужало – 236 особи;
- здійснено тестувань за добу – 16 685 (зокрема методом ПЛР – 9 606, методом ІФА – 1 714);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 365.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 241 217 осіб;
- одужало – 2 177 529 осіб;
- летальних випадків – 52 604;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 042 753.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 63 випадки;
Вінницька область – 7 випадків;
Волинська область – 1 випадок;
Дніпропетровська область – 24 випадки;
Донецька область – 1 випадок;
Житомирська область – 5 випадків;
Запорізька область – 3 випадки;
Київська область – 13 випадків;
Кіровоградська область – 2 випадки;
Луганська область – 1 випадок;
Львівська область – 4 випадки;
Миколаївська область – 7 випадків;
Одеська область – 10 випадків;
Полтавська область – 1 випадок;
Рівненська область – 1 випадок;
Сумська область – 5 випадків;
Тернопільська область – 6 випадків;
Харківська область – 9 випадків;
Херсонська область – 4 випадки;
Хмельницька область – 2 випадки;
Черкаська область – 3 випадки;
Чернівецька область – 2 випадки.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях.
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