Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 741 особу;
- летальних випадків – 97;
- одужало – 6 513 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 28 997 осіб,
- методом ІФА – 10 741 особу,
- експрес-тестами – 19 683 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 219 824 особи;
одужало – 2 115 197 осіб;
летальних випадків – 51 507;
проведено ПЛР-тестувань – 10 434 574.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 216 випадків;
Вінницька область – 54 випадки;
Волинська область – 63 випадки;
Дніпропетровська область – 119 випадків;
Донецька область – 63 випадки;
Житомирська область – 68 випадків;
Закарпатська область – 26 випадків;
Запорізька область – 33 випадки;
Івано-Франківська область – 44 випадки;
Київська область – 102 випадки;
Кіровоградська область – 17 випадків;
Луганська область – 27 випадків;
Львівська область – 128 випадків;
Миколаївська область – 53 випадки;
Одеська область – 63 випадки;
Полтавська область – 75 випадків;
Рівненська область – 88 випадків;
Сумська область – 63 випадки;
Тернопільська область – 42 випадки;
Харківська область – 128 випадків;
Херсонська область – 67 випадків;
Хмельницька область – 59 випадків;
Черкаська область – 70 випадків;
Чернівецька область – 27 випадків;
Чернігівська область – 90 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.
- Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до Німеччини з проханням стосовно надання Україні надлишкових доз вакцин проти COVID-19.