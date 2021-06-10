В Україні за минулу добу, 9 червня, зафіксовано 1785 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 77 дітей та 73 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 741 особу;

летальних випадків – 97;

одужало – 6 513 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 28 997 осіб,

методом ІФА – 10 741 особу,

експрес-тестами – 19 683 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 219 824 особи;

одужало – 2 115 197 осіб;

летальних випадків – 51 507;

проведено ПЛР-тестувань – 10 434 574.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 216 випадків;

Вінницька область – 54 випадки;

Волинська область – 63 випадки;

Дніпропетровська область – 119 випадків;

Донецька область – 63 випадки;

Житомирська область – 68 випадків;

Закарпатська область – 26 випадків;

Запорізька область – 33 випадки;

Івано-Франківська область – 44 випадки;

Київська область – 102 випадки;

Кіровоградська область – 17 випадків;

Луганська область – 27 випадків;

Львівська область – 128 випадків;

Миколаївська область – 53 випадки;

Одеська область – 63 випадки;

Полтавська область – 75 випадків;

Рівненська область – 88 випадків;

Сумська область – 63 випадки;

Тернопільська область – 42 випадки;

Харківська область – 128 випадків;

Херсонська область – 67 випадків;

Хмельницька область – 59 випадків;

Черкаська область – 70 випадків;

Чернівецька область – 27 випадків;

Чернігівська область – 90 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.