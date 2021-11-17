В Україні за минулу добу, 16 листопада, зафіксовано 18 668 нових випадків COVID-19. Захворіли 1312 дітей та 403 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 468 осіб;

летальних випадків – 769;

одужало – 20 211 осіб;

здійснено тестувань за добу – 118 797 (зокрема методом ПЛР – 56 132, методом ІФА – 13 840);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 825.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 263 417 осіб;

одужало – 2 684 584 особи;

летальних випадків – 78 754;

проведено ПЛР-тестувань – 15 348 780.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1609 випадків;

Вінницька область – 733 випадки;

Волинська область – 731 випадок;

Дніпропетровська область – 1675 випадків;

Донецька область – 1032 випадки;

Житомирська область – 456 випадків;

Закарпатська область – 344 випадки;

Запорізька область – 1087 випадків;

Івано-Франківська область – 642 випадки;

Київська область – 1069 випадків;

Кіровоградська область – 131 випадок;

Луганська область – 328 випадків;

Львівська область – 721 випадок;

Миколаївська область – 950 випадків;

Одеська область – 1504 випадки;

Полтавська область – 1168 випадків;

Рівненська область – 738 випадків;

Сумська область – 385 випадків;

Тернопільська область – 367 випадків;

Харківська область – 639 випадків;

Херсонська область – 337 випадків;

Хмельницька область – 803 випадки;

Черкаська область – 721 випадок;

Чернівецька область – 199 випадків;

Чернігівська область – 299 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (1609), Дніпропетровській (1675), Одеській (1504), Полтавській (1168) і Запорізькій (1087) областях.