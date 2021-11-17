Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 468 осіб;
- летальних випадків – 769;
- одужало – 20 211 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 118 797 (зокрема методом ПЛР – 56 132, методом ІФА – 13 840);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 825.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 263 417 осіб;
одужало – 2 684 584 особи;
летальних випадків – 78 754;
проведено ПЛР-тестувань – 15 348 780.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1609 випадків;
Вінницька область – 733 випадки;
Волинська область – 731 випадок;
Дніпропетровська область – 1675 випадків;
Донецька область – 1032 випадки;
Житомирська область – 456 випадків;
Закарпатська область – 344 випадки;
Запорізька область – 1087 випадків;
Івано-Франківська область – 642 випадки;
Київська область – 1069 випадків;
Кіровоградська область – 131 випадок;
Луганська область – 328 випадків;
Львівська область – 721 випадок;
Миколаївська область – 950 випадків;
Одеська область – 1504 випадки;
Полтавська область – 1168 випадків;
Рівненська область – 738 випадків;
Сумська область – 385 випадків;
Тернопільська область – 367 випадків;
Харківська область – 639 випадків;
Херсонська область – 337 випадків;
Хмельницька область – 803 випадки;
Черкаська область – 721 випадок;
Чернівецька область – 199 випадків;
Чернігівська область – 299 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (1609), Дніпропетровській (1675), Одеській (1504), Полтавській (1168) і Запорізькій (1087) областях.
- В Україні 15 листопада зафіксовано 16 308 нових випадків COVID-19. Захворіли 1168 дітей та 327 медпрацівників.