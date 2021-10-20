Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 5 468 осіб;
  • летальних випадків – 495;
  • одужало – 7 605 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 137 355 (зокрема методом ПЛР – 67 258, методом ІФА – 14 142);
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 955.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 679 185 осіб;
  • одужало – 2 344 799 осіб;
  • летальних випадків – 61 843;
  • проведено ПЛР-тестувань – 13 709 705.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1023 випадки;
Вінницька область – 444 випадки;
Волинська область – 496 випадків;
Дніпропетровська область – 1253 випадки;
Донецька область – 1040 випадків;
Житомирська область – 640 випадків;
Закарпатська область – 239 випадків;
Запорізька область – 1225 випадків;
Івано-Франківська область – 446 випадків;
Київська область – 562 випадки;
Кіровоградська область – 112 випадків;
Луганська область – 742 випадки;
Львівська область – 943 випадки;
Миколаївська область – 437 випадків;
Одеська область – 1606 випадків;
Полтавська область – 935 випадків;
Рівненська область – 782 випадки;
Сумська область – 912 випадків;
Тернопільська область – 588 випадків;
Харківська область – 1242 випадки;
Херсонська область – 947 випадків;
Хмельницька область – 954 випадки;
Черкаська область – 544 випадки;
Чернівецька область – 622 випадки;
Чернігівська область – 178 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1606), Дніпропетровській (1253), Харківській (1242), Запорізькій (1225) і Донецькій (1040) областях.