В Україні за минулу добу, 19 жовтня, зафіксовано 18 912 нових випадків COVID-19. Захворіли 1447 дітей та 435 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 468 осіб;

летальних випадків – 495;

одужало – 7 605 осіб;

здійснено тестувань за добу – 137 355 (зокрема методом ПЛР – 67 258, методом ІФА – 14 142);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 955.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 679 185 осіб;

одужало – 2 344 799 осіб;

летальних випадків – 61 843;

проведено ПЛР-тестувань – 13 709 705.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1023 випадки;

Вінницька область – 444 випадки;

Волинська область – 496 випадків;

Дніпропетровська область – 1253 випадки;

Донецька область – 1040 випадків;

Житомирська область – 640 випадків;

Закарпатська область – 239 випадків;

Запорізька область – 1225 випадків;

Івано-Франківська область – 446 випадків;

Київська область – 562 випадки;

Кіровоградська область – 112 випадків;

Луганська область – 742 випадки;

Львівська область – 943 випадки;

Миколаївська область – 437 випадків;

Одеська область – 1606 випадків;

Полтавська область – 935 випадків;

Рівненська область – 782 випадки;

Сумська область – 912 випадків;

Тернопільська область – 588 випадків;

Харківська область – 1242 випадки;

Херсонська область – 947 випадків;

Хмельницька область – 954 випадки;

Черкаська область – 544 випадки;

Чернівецька область – 622 випадки;

Чернігівська область – 178 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1606), Дніпропетровській (1253), Харківській (1242), Запорізькій (1225) і Донецькій (1040) областях.