Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 322 особи;
- летальних випадків – 5;
- одужало – 582 особи;
- здійснено тестувань за добу – 16 675 (зокрема методом ПЛР – 10 930, методом ІФА – 1 463);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 282.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 234 463 особи;
- одужало – 2 164 374 особи;
- летальних випадків – 52 300;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 817 822.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 77 випадків;
Вінницька область – 2 випадки;
Волинська область – 4 випадки;
Дніпропетровська область – 8 випадків;
Житомирська область – 2 випадки;
Запорізька область – 16 випадків;
Київська область – 14 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 1 випадок;
Львівська область – 5 випадків;
Миколаївська область – 15 випадків;
Одеська область – 8 випадків;
Полтавська область – 3 випадки;
Рівненська область – 7 випадків;
Сумська область – 6 випадків;
Харківська область – 5 випадків;
Херсонська область – 2 випадки;
Черкаська область – 2 випадки;
Чернівецька область – 3 випадки;
Чернігівська область – 1 випадок.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській (8) областях.
- Нагадаємо, що 26 червня в Україні зафіксовано 450 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 28 дітей та 6 медпрацівників.