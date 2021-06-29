В Україні за минулу добу зафіксовано 182 нових випадки COVID-19. Захворіли 10 дітей та 3 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 322 особи;

летальних випадків – 5;

одужало – 582 особи;

здійснено тестувань за добу – 16 675 (зокрема методом ПЛР – 10 930, методом ІФА – 1 463);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 282.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 234 463 особи;

одужало – 2 164 374 особи;

летальних випадків – 52 300;

проведено ПЛР-тестувань – 10 817 822.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 77 випадків;

Вінницька область – 2 випадки;

Волинська область – 4 випадки;

Дніпропетровська область – 8 випадків;

Житомирська область – 2 випадки;

Запорізька область – 16 випадків;

Київська область – 14 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 1 випадок;

Львівська область – 5 випадків;

Миколаївська область – 15 випадків;

Одеська область – 8 випадків;

Полтавська область – 3 випадки;

Рівненська область – 7 випадків;

Сумська область – 6 випадків;

Харківська область – 5 випадків;

Херсонська область – 2 випадки;

Черкаська область – 2 випадки;

Чернівецька область – 3 випадки;

Чернігівська область – 1 випадок.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській (8) областях.