В Україні за минулу добу, 25 жовтня, зафіксовано 19 120 нових випадків COVID-19. Захворіли 1414 дітей та 338 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Крім того, за минулу добу зафіксовано рекордну кількість смертей – 734.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 939 осіб;

летальних випадків – 734;

одужало – 9 738 осіб;

здійснено тестувань за добу – 129 063 (зокрема методом ПЛР – 61 027, методом ІФА – 18 233);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 49 803.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 803 159 осіб;

одужало – 2 390 112 осіб;

летальних випадків – 64 936;

проведено ПЛР-тестувань – 14 082 277.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1135 випадків;

Вінницька область – 394 випадки;

Волинська область – 555 випадків;

Дніпропетровська область – 1760 випадків;

Донецька область – 1015 випадків;

Житомирська область – 286 випадків;

Закарпатська область – 255 випадків;

Запорізька область – 1335 випадків;

Івано-Франківська область – 298 випадків;

Київська область – 787 випадків;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 550 випадків;

Львівська область – 1104 випадків;

Миколаївська область – 508 випадків;

Одеська область – 1605 випадків;

Полтавська область – 889 випадків;

Рівненська область – 738 випадків;

Сумська область – 669 випадків;

Тернопільська область – 413 випадків;

Харківська область – 1255 випадків;

Херсонська область – 1222 випадки;

Хмельницька область – 415 випадків;

Черкаська область – 878 випадків;

Чернівецька область – 689 випадків;

Чернігівська область – 325 випадки.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255) і Херсонській (1222) областях.