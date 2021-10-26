Про це повідомляє МОЗ України.
Крім того, за минулу добу зафіксовано рекордну кількість смертей – 734.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 939 осіб;
- летальних випадків – 734;
- одужало – 9 738 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 129 063 (зокрема методом ПЛР – 61 027, методом ІФА – 18 233);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 49 803.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 803 159 осіб;
- одужало – 2 390 112 осіб;
- летальних випадків – 64 936;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 082 277.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1135 випадків;
Вінницька область – 394 випадки;
Волинська область – 555 випадків;
Дніпропетровська область – 1760 випадків;
Донецька область – 1015 випадків;
Житомирська область – 286 випадків;
Закарпатська область – 255 випадків;
Запорізька область – 1335 випадків;
Івано-Франківська область – 298 випадків;
Київська область – 787 випадків;
Кіровоградська область – 40 випадків;
Луганська область – 550 випадків;
Львівська область – 1104 випадків;
Миколаївська область – 508 випадків;
Одеська область – 1605 випадків;
Полтавська область – 889 випадків;
Рівненська область – 738 випадків;
Сумська область – 669 випадків;
Тернопільська область – 413 випадків;
Харківська область – 1255 випадків;
Херсонська область – 1222 випадки;
Хмельницька область – 415 випадків;
Черкаська область – 878 випадків;
Чернівецька область – 689 випадків;
Чернігівська область – 325 випадки.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255) і Херсонській (1222) областях.
- В Україні за 24 жовтня зафіксовано 14 634 нові випадки COVID-19. Захворіли 999 дітей та 173 медпрацівники.