Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5092 особи;
- летальних випадків – 464;
- одужало – 10 032 особи;
- здійснено тестувань за добу – 128 440 (зокрема методом ПЛР – 57 996, методом ІФА – 23 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 797).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 803 998 осіб;
- одужало – 1 383 883 особи;
- летальних випадків – 35 962;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 514 631.
14 313 людей щеплено проти COVID-19 за добу 07 квітня 2021 року в Україні.
334 578 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 334 576 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
Київ – 1 886 випадків/ 1 890 щеплень;
Вінницька область – 604 випадки/ 690 щеплень;
Волинська область – 511 випадків/ 270 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 005 випадків/ 1 530 щеплень;
Донецька область – 1 016 випадків/ 630 щеплень;
Житомирська область – 869 випадків/ 460 щеплень;
Закарпатська – 325 випадків/ 480 щеплень;
Запорізька область – 896 випадків/ 810 щеплень;
Івано-Франківська область – 274 випадки/ 433 щеплення;
Київська область – 976 випадків/ 450 щеплень;
Кіровоградська область – 217 випадків/ 460 щеплень;
Луганська область – 264 випадки/ 310 щеплень;
Львівська область – 1 255 випадків/ 910 щеплень;
Миколаївська область – 353 випадки/ 350 щеплень;
Одеська область – 1 142 випадки/ 650 щеплень;
Полтавська область – 738 випадків/ 620 щеплень;
Рівненська область – 733 випадки/ 410 щеплень;
Сумська область – 560 випадків/ 300 щеплень;
Тернопільська область – 796 випадків/ 470 щеплень;
Харківська область – 1 427 випадків/ 540 щеплень;
Херсонська область – 474 випадки/ 100 щеплень;
Хмельницька область – 1 158 випадків/ 820 щеплень;
Черкаська область – 822 випадки/ 160 щеплень;
Чернівецька область – 413 випадків/ 460 щеплень;
Чернігівська область – 705 випадків/ 110 щеплень.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) та областях.
- Станом на 7 квітня в Україні підтверджено понад 15 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та рекордну кількість смертей за добу.