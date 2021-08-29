В Україні за минулу добу зафіксовано 1906 нових випадків COVID-19. Захворіли 134 дитини та 40 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 772 особи;

летальних випадків – 34;

одужало – 685 осіб;

здійснено тестувань за добу – 38 864 (зокрема методом ПЛР – 18 344, методом ІФА – 3 661);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 859.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 284 191 особа;

одужало – 2 206 392 особи;

летальних випадків – 53 720;

проведено ПЛР-тестувань – 11 949 470.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 240 випадків;

Вінницька область – 34 випадки;

Волинська область – 21 випадок;

Дніпропетровська область – 140 випадків;

Донецька область – 132 випадки;

Житомирська область – 86 випадків;

Закарпатська область – 11 випадків;

Запорізька область – 66 випадків;

Івано-Франківська область – 57 випадків;

Київська область – 134 випадки;

Кіровоградська область – 20 випадків;

Луганська область – 29 випадків;

Львівська область – 101 випадок;

Миколаївська область – 15 випадків;

Одеська область – 121 випадок;

Полтавська область – 29 випадків;

Рівненська область – 30 випадків;

Сумська область – 63 випадки;

Тернопільська область – 67 випадків;

Харківська область – 156 випадків;

Херсонська область – 77 випадків;

Хмельницька область – 62 випадки;

Черкаська область – 24 випадки;

Чернівецька область – 126 випадків;

Чернігівська область – 65 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.