Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 772 особи;
- летальних випадків – 34;
- одужало – 685 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 38 864 (зокрема методом ПЛР – 18 344, методом ІФА – 3 661);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 859.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 284 191 особа;
- одужало – 2 206 392 особи;
- летальних випадків – 53 720;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 949 470.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 240 випадків;
Вінницька область – 34 випадки;
Волинська область – 21 випадок;
Дніпропетровська область – 140 випадків;
Донецька область – 132 випадки;
Житомирська область – 86 випадків;
Закарпатська область – 11 випадків;
Запорізька область – 66 випадків;
Івано-Франківська область – 57 випадків;
Київська область – 134 випадки;
Кіровоградська область – 20 випадків;
Луганська область – 29 випадків;
Львівська область – 101 випадок;
Миколаївська область – 15 випадків;
Одеська область – 121 випадок;
Полтавська область – 29 випадків;
Рівненська область – 30 випадків;
Сумська область – 63 випадки;
Тернопільська область – 67 випадків;
Харківська область – 156 випадків;
Херсонська область – 77 випадків;
Хмельницька область – 62 випадки;
Черкаська область – 24 випадки;
Чернівецька область – 126 випадків;
Чернігівська область – 65 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.