Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 103 особи;
- летальних випадків – 61;
- одужало – 5 131 особа;
- здійснено тестувань за добу – 12 825 (зокрема методом ПЛР – 9 873, методом ІФА – 2 952).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 221 485 осіб;
- одужало – 1 023 915 осіб;
- летальних випадків – 22 768;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 257 875.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 160 випадків;
Вінницька область – 79 випадків;
Волинська область – 59 випадків;
Дніпропетровська область – 76 випадків;
Донецька область – 62 випадки;
Житомирська область – 102 випадки;
Закарпатська область – 127 випадків;
Запорізька область – 87 випадків;
Івано-Франківська область – 297 випадків;
Київська область – 100 випадків;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 20 випадків;
Львівська область – 146 випадків;
Миколаївська область – 152 випадки;
Одеська область – 71 випадок;
Полтавська область – 56 випадків;
Рівненська область – 27 випадків;
Сумська область – 61 випадок;
Тернопільська область – 85 випадків;
Харківська область – 36 випадків;
Херсонська область – 20 випадків;
Хмельницька область – 3 випадки
Черкаська область – 40 випадків;
Чернівецька область – 124 випадки;
Чернігівська область – 37 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (297), м. Київ (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях.
- Станом на 30 січня в Україні підтверджено понад 4,6 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і майже в 2,5 рази більше одужань за добу.