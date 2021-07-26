Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 256 осіб;
- летальних випадків – 2;
- одужало – 170 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 15 795 (зокрема методом ПЛР – 7 562, методом ІФА – 1 905);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 328.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 248 663 особи;
- одужало – 2 184 365 осіб;
- летальних випадків – 52 849;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 278 944.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 71 випадок;
Вінницька область – 14 випадків;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 6 випадків;
Донецька область – 8 випадків;
Житомирська область – 17 випадків;
Івано-Франківська область – 2 випадки;
Київська область – 8 випадків;
Кіровоградська область – 2 випадки;
Луганська область – 2 випадки;
Львівська область – 8 випадків;
Миколаївська область – 3 випадки;
Одеська область – 33 випадки;
Рівненська область – 3 випадки;
Сумська область – 8 випадків;
Тернопільська область – 7 випадків;
Харківська область – 12 випадків;
Херсонська область – 3 випадки;
Черкаська область – 1 випадок;
Чернівецька область – 3 випадки.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях.
- Уряд Португалії прийняв рішення дозволити в’їзд до країни українським туристам. Громадяни України зможуть подорожувати по Португалії з 26 липня.