В Україні за минулу добу зафіксовано 2136 нових випадків COVID-19. Захворіли 104 дитини та 47 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 260 осіб;

виписано з лікарень – 941 особа;

летальних випадків – 109;

одужало – 6 869 осіб;

здійснено тестувань за добу – 17 306 (зокрема методом ПЛР – 9 966, методом ІФА – 1 396);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 944.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 156 000 осіб;

одужало – 1 864 593 особи;

летальних випадків – 48 184;

проведено ПЛР-тестувань – 9 851 754.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 102 випадки;

Вінницька область – 37 випадків;

Волинська область – 102 випадки

Дніпропетровська область – 134 випадки;

Донецька область – 190 випадків;

Житомирська область – 93 випадки;

Закарпатська область – 10 випадків;

Запорізька область – 98 випадків;

Івано-Франківська область – 42 випадки;

Київська область – 97 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 10 випадків;

Львівська область – 104 випадки;

Миколаївська область – 122 випадки;

Одеська область – 134 випадки;

Полтавська область – 62 випадки;

Рівненська область – 182 випадки;

Сумська область – 137 випадків;

Тернопільська область – 59 випадків;

Харківська область – 89 випадків;

Херсонська область – 114 випадків;

Хмельницька область – 12 випадків;

Черкаська область – 113 випадків;

Чернівецька область – 59 випадків;

Чернігівська область – 30 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.