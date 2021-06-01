Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 579 осіб;
- летальних випадків – 163;
- одужало – 12 085 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 51 964 (зокрема методом ПЛР – 26 468, методом ІФА – 11 271);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 225.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 204 631 особа;
- одужало – 2 053 167 осіб;
- летальних випадків – 50 699;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 207 245.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 434 випадки;
Вінницька область – 29 випадків;
Волинська область – 53 випадки;
Дніпропетровська область – 137 випадків;
Донецька область – 88 випадків;
Житомирська область – 31 випадок;
Закарпатська область – 15 випадків;
Запорізька область – 176 випадків;
Івано-Франківська область – 33 випадки;
Київська область – 138 випадків;
Кіровоградська область – 13 випадків;
Луганська область – 57 випадків;
Львівська область – 111 випадків;
Миколаївська область – 72 випадки;
Одеська область – 66 випадків;
Полтавська область – 115 випадків;
Рівненська область – 117 випадків;
Сумська область – 35 випадків;
Тернопільська область – 32 випадки;
Харківська область – 84 випадки;
Херсонська область – 23 випадки;
Хмельницька область – 44 випадки;
Черкаська область – 89 випадків;
Чернівецька область – 61 випадок;
Чернігівська область – 84 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.
- В Україні за 31 травня зафіксовано 1703 нових випадки COVID-19. Захворіли 58 дітей та 11 медпрацівників.