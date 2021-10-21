Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 892 особи;
- летальних випадків – 546;
- одужало – 8 036 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 135 912 (зокрема методом ПЛР – 71 841, методом ІФА – 16 968);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 103.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 701 600 осіб;
одужало – 2 352 835 осіб;
летальних випадків – 62389;
проведено ПЛР-тестувань – 13 781 546.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1192 випадки;
Вінницька область – 462 випадки;
Волинська область – 436 випадків;
Дніпропетровська область – 1308 випадків;
Донецька область – 1058 випадків;
Житомирська область – 1562 випадки;
Закарпатська область – 319 випадків;
Запорізька область – 1355 випадків;
Івано-Франківська область – 861 випадок;
Київська область – 728 випадків;
Кіровоградська область – 156 випадків;
Луганська область – 819 випадків;
Львівська область – 1388 випадків;
Миколаївська область – 410 випадків;
Одеська область – 1528 випадків;
Полтавська область – 996 випадків;
Рівненська область – 705 випадків;
Сумська область – 1100 випадків;
Тернопільська область – 787 випадків;
Харківська область – 1319 випадків;
Херсонська область – 1143 випадки;
Хмельницька область – 1002 випадки;
Черкаська область – 469 випадків;
Чернівецька область – 578 випадків;
Чернігівська область – 734 випадки.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Житомирській (1562), Одеській (1528), Львівській (1388), Запорізькій (1355) і Харківській (1319) областях.