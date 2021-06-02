В Україні за минулу добу зафіксовано 2205 нових випадків COVID-19. Захворіли 104 дитини та 85 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 262 особи;

летальних випадків – 158;

одужало – 9 405 осіб;

здійснено тестувань за добу – 64 876 (зокрема методом ПЛР – 27 936, методом ІФА – 11 348);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 592.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 206 836 осіб;

одужало – 2 062 572 особи;

летальних випадків – 50 857;

проведено ПЛР-тестувань – 10 235 181.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 473 випадки;

Вінницька область – 45 випадків;

Волинська область – 53 випадки;

Дніпропетровська область – 94 випадки;

Донецька область – 112 випадків;

Житомирська область – 49 випадків;

Закарпатська область – 43 випадки;

Запорізька область – 124 випадки;

Івано-Франківська область – 53 випадки;

Київська область – 178 випадків;

Кіровоградська область – 33 випадки;

Луганська область – 24 випадки;

Львівська область – 70 випадків;

Миколаївська область – 70 випадків;

Одеська область – 54 випадки;

Полтавська область – 30 випадків;

Рівненська область – 104 випадки;

Сумська область – 72 випадки;

Тернопільська область – 43 випадки;

Харківська область – 139 випадків;

Херсонська область – 74 випадки;

Хмельницька область – 57 випадків;

Черкаська область – 83 випадки;

Чернівецька область – 46 випадків;

Чернігівська область – 82 випадки.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.