Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 262 особи;
- летальних випадків – 158;
- одужало – 9 405 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 64 876 (зокрема методом ПЛР – 27 936, методом ІФА – 11 348);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 592.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 206 836 осіб;
- одужало – 2 062 572 особи;
- летальних випадків – 50 857;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 235 181.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 473 випадки;
Вінницька область – 45 випадків;
Волинська область – 53 випадки;
Дніпропетровська область – 94 випадки;
Донецька область – 112 випадків;
Житомирська область – 49 випадків;
Закарпатська область – 43 випадки;
Запорізька область – 124 випадки;
Івано-Франківська область – 53 випадки;
Київська область – 178 випадків;
Кіровоградська область – 33 випадки;
Луганська область – 24 випадки;
Львівська область – 70 випадків;
Миколаївська область – 70 випадків;
Одеська область – 54 випадки;
Полтавська область – 30 випадків;
Рівненська область – 104 випадки;
Сумська область – 72 випадки;
Тернопільська область – 43 випадки;
Харківська область – 139 випадків;
Херсонська область – 74 випадки;
Хмельницька область – 57 випадків;
Черкаська область – 83 випадки;
Чернівецька область – 46 випадків;
Чернігівська область – 82 випадки.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.
- Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) схвалила екстрене застосування вакцини проти коронавірусу CoronаVac китайського виробника Sinovac Biotech. Цією вакциною щеплюють українців.