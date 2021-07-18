Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 382 особи;
- летальних випадків – 8;
- одужало – 241 особа;
- здійснено тестувань за добу – 26 082 (зокрема методом ПЛР – 13 429, методом ІФА – 3 158);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 495.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 244 495 осіб;
- одужало – 2 181 198 осіб;
- летальних випадків – 52 726;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 151 481.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 43 випадки;
Вінницька область – 19 випадків;
Волинська область – 4 випадки;
Дніпропетровська область – 50 випадків;
Донецька область – 13 випадків;
Житомирська область – 11 випадків;
Запорізька область – 10 випадків;
Івано-Франківська область – 6 випадків;
Київська область – 17 випадків;
Кіровоградська область – 2 випадки;
Луганська область – 1 випадок;
Львівська область – 8 випадків;
Миколаївська область – 9 випадків;
Одеська область – 35 випадків;
Полтавська область – 6 випадків;
Рівненська область – 3 випадки;
Сумська область – 17 випадків;
Тернопільська область – 1 випадок;
Харківська область – 11 випадків;
Херсонська область – 15 випадків;
Хмельницька область – 5 випадків;
Черкаська область – 8 випадків;
Чернівецька область – 5 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (50), м. Київ (43), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.
- Станом на 17 липня в Україні підтверджено майже 600 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Добовий показник одужань є вищим за кількість нових хворих.