В Україні за минулу добу зафіксовано 229 нових випадків COVID-19. Захворіли 27 дітей та чотири медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 382 особи;

летальних випадків – 8;

одужало – 241 особа;

здійснено тестувань за добу – 26 082 (зокрема методом ПЛР – 13 429, методом ІФА – 3 158);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 495.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 244 495 осіб;

одужало – 2 181 198 осіб;

летальних випадків – 52 726;

проведено ПЛР-тестувань – 11 151 481.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 43 випадки;

Вінницька область – 19 випадків;

Волинська область – 4 випадки;

Дніпропетровська область – 50 випадків;

Донецька область – 13 випадків;

Житомирська область – 11 випадків;

Запорізька область – 10 випадків;

Івано-Франківська область – 6 випадків;

Київська область – 17 випадків;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 1 випадок;

Львівська область – 8 випадків;

Миколаївська область – 9 випадків;

Одеська область – 35 випадків;

Полтавська область – 6 випадків;

Рівненська область – 3 випадки;

Сумська область – 17 випадків;

Тернопільська область – 1 випадок;

Харківська область – 11 випадків;

Херсонська область – 15 випадків;

Хмельницька область – 5 випадків;

Черкаська область – 8 випадків;

Чернівецька область – 5 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (50), м. Київ (43), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.