В Україні за минулу добу, 1 лютого, зафіксовано 2394 нових випадки COVID-19. Захворіли 117 дітей та 213 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 833 особи;

летальних випадків – 156;

одужало – 11 457 осіб;

здійснено тестувань за добу – 31 620 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 031).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 1 223 879 осіб;

одужало – 1 035 372 особи;

летальних випадків – 22 924;

проведено ПЛР-тестувань – 6 274 464.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 285 випадків;

Вінницька область – 61 випадок;

Волинська область – 99 випадків;

Дніпропетровська область – 104 випадки;

Донецька область – 55 випадків;

Житомирська область – 14 випадків;

Закарпатська область – 91 випадок;

Запорізька область – 217 випадків;

Івано-Франківська область – 278 випадків;

Київська область – 120 випадків;

Кіровоградська область – 12 випадків;

Луганська область – 38 випадків;

Львівська область – 114 випадків;

Миколаївська область – 27 випадків;

Одеська область – 131 випадок;

Полтавська область – 98 випадків;

Рівненська область – 54 випадки;

Сумська область – 20 випадків;

Тернопільська область – 63 випадки;

Харківська область – 158 випадків;

Херсонська область – 19 випадків;

Хмельницька область – 13 випадків;

Черкаська область – 157 випадків;

Чернівецька область – 159 випадків;

Чернігівська область – 7 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях.