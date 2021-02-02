Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 833 особи;
- летальних випадків – 156;
- одужало – 11 457 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 31 620 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 031).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 223 879 осіб;
- одужало – 1 035 372 особи;
- летальних випадків – 22 924;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 274 464.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 285 випадків;
Вінницька область – 61 випадок;
Волинська область – 99 випадків;
Дніпропетровська область – 104 випадки;
Донецька область – 55 випадків;
Житомирська область – 14 випадків;
Закарпатська область – 91 випадок;
Запорізька область – 217 випадків;
Івано-Франківська область – 278 випадків;
Київська область – 120 випадків;
Кіровоградська область – 12 випадків;
Луганська область – 38 випадків;
Львівська область – 114 випадків;
Миколаївська область – 27 випадків;
Одеська область – 131 випадок;
Полтавська область – 98 випадків;
Рівненська область – 54 випадки;
Сумська область – 20 випадків;
Тернопільська область – 63 випадки;
Харківська область – 158 випадків;
Херсонська область – 19 випадків;
Хмельницька область – 13 випадків;
Черкаська область – 157 випадків;
Чернівецька область – 159 випадків;
Чернігівська область – 7 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях.
- Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна поки що не планує впроваджувати COVID-паспорти. Наразі, згідно з міжнародними правилами, достатньо довідки про вакцинацію.