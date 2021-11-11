В Україні за минулу добу, 10 листопада, зафіксовано 24 747 нових випадків COVID-19. Захворіли 1550 дітей та 462 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 778 осіб;

летальних випадків – 652;

одужало – 18 896 осіб;

здійснено тестувань за добу – 140 505 (зокрема методом ПЛР – 67 341, методом ІФА – 18 168);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 54 996.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 155 519 осіб;

одужало – 2 572 738 осіб;

летальних випадків – 74 857;

проведено ПЛР-тестувань – 15 067 107.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2002 випадки;

Вінницька область – 712 випадків;

Волинська область – 694 випадки;

Дніпропетровська область – 1999 випадків;

Донецька область – 1179 випадків;

Житомирська область – 956 випадків;

Закарпатська область – 466 випадків;

Запорізька область – 1146 випадків;

Івано-Франківська область – 1454 випадки;

Київська область – 945 випадків;

Кіровоградська область – 192 випадки;

Луганська область – 394 випадки;

Львівська область – 1253 випадки;

Миколаївська область – 903 випадки;

Одеська область – 1469 випадків;

Полтавська область – 1327 випадків;

Рівненська область – 985 випадків;

Сумська область – 1174 випадки;

Тернопільська область – 603 випадки;

Харківська область – 1550 випадків;

Херсонська область – 548 випадків;

Хмельницька область – 1089 випадків;

Черкаська область – 597 випадків;

Чернівецька область – 430 випадків;

Чернігівська область – 680 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (2002), Дніпропетровській (1999), Харківській (1550), Одеській (1469) і Івано-Франківській (1454) областях.