В Україні за минулу добу зафіксовано 244 нових випадки COVID-19. Захворіли 5 дітей.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 333 особи;

летальних випадків – 14;

одужало – 419 осіб;

здійснено тестувань за добу – 17 351 (зокрема методом ПЛР – 9 889, методом ІФА – 1 712);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 750.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 237 823 особи;

одужало – 2 171 601 особа;

летальних випадків – 52 484;

проведено ПЛР-тестувань – 10 925 065.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 101 випадок;

Вінницька область – 11 випадків;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 7 випадків;

Донецька область – 3 випадки;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 1 випадок;

Запорізька область – 5 випадків;

Івано-Франківська область – 4 випадки;

Київська область – 15 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 2 випадки;

Львівська область – 6 випадків;

Миколаївська область – 10 випадків;

Одеська область – 16 випадків;

Полтавська область – 7 випадків;

Рівненська область – 2 випадки;

Сумська область – 10 випадків;

Тернопільська область –5 випадків;

Харківська область – 7 випадків;

Херсонська область – 3 випадки;

Хмельницька область – 2 випадки;

Черкаська область – 5 випадків;

Чернівецька область – 2 випадки.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17), Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.