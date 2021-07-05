Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 333 особи;
- летальних випадків – 14;
- одужало – 419 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 17 351 (зокрема методом ПЛР – 9 889, методом ІФА – 1 712);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 750.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 237 823 особи;
- одужало – 2 171 601 особа;
- летальних випадків – 52 484;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 925 065.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 101 випадок;
Вінницька область – 11 випадків;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 7 випадків;
Донецька область – 3 випадки;
Житомирська область – 17 випадків;
Закарпатська область – 1 випадок;
Запорізька область – 5 випадків;
Івано-Франківська область – 4 випадки;
Київська область – 15 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 2 випадки;
Львівська область – 6 випадків;
Миколаївська область – 10 випадків;
Одеська область – 16 випадків;
Полтавська область – 7 випадків;
Рівненська область – 2 випадки;
Сумська область – 10 випадків;
Тернопільська область –5 випадків;
Харківська область – 7 випадків;
Херсонська область – 3 випадки;
Хмельницька область – 2 випадки;
Черкаська область – 5 випадків;
Чернівецька область – 2 випадки.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17), Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.
- Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації проти коронавірусу препаратом Pfizer. Попередні результати судово-медичної експертизи вказали, що причиною смерті 47-річного чоловіка після щеплення вакциною Pfizer/BioNTech, була гостра серцево-судинна недостатність.