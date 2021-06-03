Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 059 осіб;
- летальних випадків – 102;
- одужало – 9 519 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 58 729 (зокрема методом ПЛР – 26 468, методом ІФА – 11 308);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 953.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 209 417 осіб;
- одужало – 2 072 091 особа;
- летальних випадків – 50 959;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 261 649.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 529 випадків;
Вінницька область – 30 випадків;
Волинська область – 77 випадків;
Дніпропетровська область – 177 випадків;
Донецька область – 120 випадків;
Житомирська область – 79 випадків;
Закарпатська область – 48 випадків;
Запорізька область – 182 випадки;
Івано-Франківська область – 57 випадків;
Київська область – 143 випадки;
Кіровоградська область – 30 випадків;
Луганська область – 48 випадків;
Львівська область – 154 випадки;
Миколаївська область – 65 випадків;
Одеська область – 50 випадків;
Полтавська область – 40 випадків;
Рівненська область – 110 випадків;
Сумська область – 78 випадків;
Тернопільська область – 51 випадок;
Харківська область – 134 випадки;
Херсонська область – 92 випадки;
Хмельницька область – 79 випадків;
Черкаська область – 75 випадків;
Чернівецька область – 53 випадки;
Чернігівська область – 80 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.
- Станом на 2 червня в Україні підтверджено понад 2,2 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в чотири рази більше одужань за добу.