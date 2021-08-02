Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 385 осіб;
- летальних випадків – 4;
- одужало – 176 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 17 047 (зокрема методом ПЛР – 8 854, методом ІФА – 1 776);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 417.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 253 534 особи;
- одужало – 2 187 170 осіб;
- летальних випадків – 52 955;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 404 184.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 62 випадки;
Вінницька область – 21 випадок;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 9 випадків;
Донецька область – 2 випадки;
Житомирська область – 12 випадків;
Івано-Франківська область – 1 випадок;
Київська область – 5 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 6 випадків;
Львівська область – 12 випадків;
Миколаївська область – 16 випадків;
Одеська область – 30 випадків;
Полтавська область – 2 випадки;
Рівненська область – 4 випадки;
Сумська область – 3 випадки;
Тернопільська область – 30 випадків;
Харківська область – 17 випадків;
Херсонська область – 11 випадків;
Хмельницька область – 4 випадки;
Черкаська область – 1 випадок;
Чернівецька область – 10 випадків;
Чернігівська область – 4 випадки.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях.
- Напередодні повідомлялося, що у Закарпатській та Хмельницькій областях показники госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом зависокі для “зеленої” зони карантину.