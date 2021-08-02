В Україні за минулу добу, 1 серпня, зафіксовано 265 нових випадків COVID-19. Захворіли 11 дітей та 1 медпрацівник.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 385 осіб;

летальних випадків – 4;

одужало – 176 осіб;

здійснено тестувань за добу – 17 047 (зокрема методом ПЛР – 8 854, методом ІФА – 1 776);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 417.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 253 534 особи;

одужало – 2 187 170 осіб;

летальних випадків – 52 955;

проведено ПЛР-тестувань – 11 404 184.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 62 випадки;

Вінницька область – 21 випадок;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 9 випадків;

Донецька область – 2 випадки;

Житомирська область – 12 випадків;

Івано-Франківська область – 1 випадок;

Київська область – 5 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 6 випадків;

Львівська область – 12 випадків;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 30 випадків;

Полтавська область – 2 випадки;

Рівненська область – 4 випадки;

Сумська область – 3 випадки;

Тернопільська область – 30 випадків;

Харківська область – 17 випадків;

Херсонська область – 11 випадків;

Хмельницька область – 4 випадки;

Черкаська область – 1 випадок;

Чернівецька область – 10 випадків;

Чернігівська область – 4 випадки.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях.