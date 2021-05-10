Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 414 осіб;
- летальних випадків – 119;
- одужало – 9 002 особи;
- здійснено тестувань за добу – 21 883 (зокрема методом ПЛР – 13 158, методом ІФА – 2 250, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 475).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 122 327 осіб;
- одужало – 1 768 753 особи;
- летальних випадків – 46 512;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 668 937.
1 004 людини щеплено проти COVID-19 за добу 9 травня 2021 року в Україні.
863 645 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 863 643 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 101 випадок/ 0 щеплень;
Вінницька область – 38 випадків/ 0 щеплень;
Волинська область – 95 випадків/ 19 щеплень;
Дніпропетровська область – 449 випадків/ 0 щеплень;
Донецька область – 243 випадки/ 61 щеплення;
Житомирська область – 132 випадки/ 0 щеплень;
Закарпатська – 32 випадки/ 10 щеплень;
Запорізька область – 74 випадки/ 15 щеплень;
Івано-Франківська область – 50 випадків/ 50 щеплень;
Київська область – 184 випадки/ 23 щеплення;
Кіровоградська область – 72 випадки/ 0 щеплень;
Луганська область – 31 випадок/ 0 щеплень;
Львівська область – 217 випадків/ 470 щеплень;
Миколаївська область – 156 випадків/ 79 щеплень;
Одеська область – 83 випадки/ 0 щеплень;
Полтавська область – 130 випадків/ 21 щеплення;
Рівненська область – 67 випадків/ 56 щеплень;
Сумська область – 54 випадки/ 20 щеплень;
Тернопільська область – 108 випадків/ 90 щеплень;
Харківська область – 175 випадків/ 0 щеплень;
Херсонська область – 90 випадків/ 0 щеплень;
Хмельницька область – 15 випадків/ 0 щеплень;
Черкаська область – 126 випадків/ 0 щеплення;
Чернівецька область – 58 випадків/ 90 щеплень;
Чернігівська область – 37 випадків/ 0 щеплень.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.
- 9 травня до України прибула чергова партія вакцин від COVID-19.