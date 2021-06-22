В Україні за минулу добу, 21 червня, зафіксовано 296 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 22 дитини та 2 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 318 осіб;

летальних випадків – 21;

одужало – 829 осіб;

здійснено тестувань за добу – 17 429 (зокрема методом ПЛР – 11 881, методом ІФА – 1 448);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 100.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 230 142 особи;

одужало – 2 152 969 осіб;

летальних випадків – 52 053;

проведено ПЛР-тестувань – 10 690 896.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 87 випадків;

Вінницька область – 2 випадки;

Волинська область – 9 випадків;

Дніпропетровська область – 14 випадків;

Житомирська область – 3 випадки;

Запорізька область – 30 випадків;

Київська область – 3 випадки;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 3 випадки;

Львівська область – 14 випадків;

Миколаївська область – 18 випадків;

Одеська область – 17 випадків;

Полтавська область – 14 випадків;

Рівненська область – 5 випадків;

Сумська область – 11 випадків;

Тернопільська область – 5 випадків;

Харківська область – 6 випадків;

Херсонська область – 7 випадків;

Хмельницька область – 6 випадків;

Черкаська область – 3 випадки;

Чернівецька область – 18 випадків;

Чернігівська область – 19 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.