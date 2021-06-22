Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 318 осіб;
- летальних випадків – 21;
- одужало – 829 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 17 429 (зокрема методом ПЛР – 11 881, методом ІФА – 1 448);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 100.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 230 142 особи;
- одужало – 2 152 969 осіб;
- летальних випадків – 52 053;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 690 896.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 87 випадків;
Вінницька область – 2 випадки;
Волинська область – 9 випадків;
Дніпропетровська область – 14 випадків;
Житомирська область – 3 випадки;
Запорізька область – 30 випадків;
Київська область – 3 випадки;
Кіровоградська область – 2 випадки;
Луганська область – 3 випадки;
Львівська область – 14 випадків;
Миколаївська область – 18 випадків;
Одеська область – 17 випадків;
Полтавська область – 14 випадків;
Рівненська область – 5 випадків;
Сумська область – 11 випадків;
Тернопільська область – 5 випадків;
Харківська область – 6 випадків;
Херсонська область – 7 випадків;
Хмельницька область – 6 випадків;
Черкаська область – 3 випадки;
Чернівецька область – 18 випадків;
Чернігівська область – 19 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.
- Раніше повідомлялося, що США поставлять вакцини від коронавірусу в тому числі Грузії, Молдові і Україні.