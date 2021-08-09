В Україні за минулу добу, 8 серпня, зафіксовано 300 нових випадків COVID-19. Захворіли 20 дітей та 2 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 400 осіб;

летальних випадків – 5;

одужало – 281 особа;

здійснено тестувань за добу – 16 720 (зокрема методом ПЛР – 9 383, методом ІФА – 1 424);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 913.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 259 451 особа;

одужало – 2 191 202 особи;

летальних випадків – 53 100;

проведено ПЛР-тестувань – 11 537 474.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 51 випадок;

Вінницька область – 24 випадки;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 12 випадків;

Донецька область – 1 випадок;

Житомирська область – 17 випадків;

Івано-Франківська область – 20 випадків;

Київська область – 5 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 9 випадків;

Львівська область – 9 випадків;

Миколаївська область – 8 випадків;

Одеська область – 39 випадків;

Полтавська область – 1 випадок;

Рівненська область – 2 випадки;

Сумська область – 15 випадків;

Тернопільська область – 32 випадки;

Харківська область – 13 випадків;

Херсонська область – 7 випадків;

Хмельницька область – 3 випадки;

Черкаська область – 2 випадки;

Чернівецька область – 21 випадок;

Чернігівська область – 6 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (51), Одеській (39), Тернопільській (32), Вінницькій (24) та Чернівецькій (21) областях.