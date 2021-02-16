Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 915 осіб;
- виписано з лікарень – 499 осіб;
- летальних випадків – 150;
- одужало – 6 189 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 39 401 (зокрема методом ПЛР – 18 948, методом ІФА – 11 339);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 114.
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 276 618 осіб;
- одужало – 1 122 968 осіб;
- летальних випадків – 24 542;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 570 806.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 308 випадків;
Вінницька область – 210 випадків;
Волинська область – 95 випадків;
Дніпропетровська область – 85 випадків;
Донецька область – 60 випадків;
Житомирська область – 18 випадків;
Закарпатська область – 204 випадки;
Запорізька область – 95 випадків;
Івано-Франківська область – 621 випадок;
Київська область – 136 випадків;
Кіровоградська область – 20 випадків;
Луганська область – 26 випадків;
Львівська область – 115 випадків;
Миколаївська область – 55 випадків;
Одеська область – 127 випадків;
Полтавська область – 149 випадків;
Рівненська область – 88 випадків;
Сумська область – 7 випадків;
Тернопільська область – 67 випадків;
Харківська область – 131 випадок;
Херсонська область – 6 випадків;
Хмельницька область – 50 випадків;
Черкаська область – 99 випадків;
Чернівецька область – 343 випадки;
Чернігівська область – 28 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.
- Станом на 13 лютого в Україні підтверджено понад 5 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і майже на тисячу більше одужань за добу.