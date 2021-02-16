В Україні за минулу добу, 15 лютого, зафіксовано 3143 нових випадки COVID-19. Захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 915 осіб;

виписано з лікарень – 499 осіб;

летальних випадків – 150;

одужало – 6 189 осіб;

здійснено тестувань за добу – 39 401 (зокрема методом ПЛР – 18 948, методом ІФА – 11 339);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 114.

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 1 276 618 осіб;

одужало – 1 122 968 осіб;

летальних випадків – 24 542;

проведено ПЛР-тестувань – 6 570 806.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 308 випадків;

Вінницька область – 210 випадків;

Волинська область – 95 випадків;

Дніпропетровська область – 85 випадків;

Донецька область – 60 випадків;

Житомирська область – 18 випадків;

Закарпатська область – 204 випадки;

Запорізька область – 95 випадків;

Івано-Франківська область – 621 випадок;

Київська область – 136 випадків;

Кіровоградська область – 20 випадків;

Луганська область – 26 випадків;

Львівська область – 115 випадків;

Миколаївська область – 55 випадків;

Одеська область – 127 випадків;

Полтавська область – 149 випадків;

Рівненська область – 88 випадків;

Сумська область – 7 випадків;

Тернопільська область – 67 випадків;

Харківська область – 131 випадок;

Херсонська область – 6 випадків;

Хмельницька область – 50 випадків;

Черкаська область – 99 випадків;

Чернівецька область – 343 випадки;

Чернігівська область – 28 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.