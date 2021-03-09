Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 837 осіб;
- виписано з лікарень – 637 осіб;
- летальних випадків – 76;
- одужало – 975 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 18 207 (зокрема методом ПЛР – 13 101, методом ІФА – 1 674);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 3 432.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 410 061 особа;
- одужало – 1 199 229 осіб;
- летальних випадків – 27 204;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 154 442.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 201 випадок;
Вінницька область – 460 випадків;
Волинська область – 62 випадки;
Дніпропетровська область – 151 випадок;
Донецька область – 23 випадки;
Житомирська область – 71 випадок;
Закарпатська область – 195 випадків;
Запорізька область – 13 випадків;
Івано-Франківська область – 433 випадки;
Київська область – 162 випадки;
Кіровоградська область – 5 випадків;
Луганська область – 14 випадків;
Львівська область – 351 випадок;
Миколаївська область – 151 випадок;
Одеська область – 63 випадки;
Полтавська область – 7 випадків;
Рівненська область – 53 випадки;
Сумська область – 69 випадків;
Тернопільська область – 97 випадків;
Харківська область – 196 випадків;
Херсонська область – 2 випадки;
Хмельницька область – 8 випадків;
Черкаська область – 28 випадків;
Чернівецька область – 409 випадків;
Чернігівська область – 37 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та у м. Києві (201).
- Станом на 7 березня в Україні зафіксовано 5572 нових випадки COVID-19. Захворіли 309 дітей та 123 медпрацівники.