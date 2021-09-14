Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 718 осіб;
- летальних випадків – 97;
- одужало – 1 404 особи;
- здійснено тестувань за добу – 62 725 (зокрема методом ПЛР – 29 281 методом ІФА – 8 413);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 031.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 321 156 осіб;
- одужало – 2 223 272 особи;
- летальних випадків – 54 457;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 309 029.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 412 випадків;
Вінницька область – 109 випадків;
Волинська область – 66 випадків;
Дніпропетровська область – 191 випадок;
Донецька область – 195 випадків;
Житомирська область – 58 випадків;
Закарпатська область – 44 випадки;
Запорізька область – 163 випадки;
Івано-Франківська область – 48 випадків;
Київська область – 101 випадок;
Кіровоградська область – 14 випадків;
Луганська область – 214 випадків;
Львівська область – 241 випадок;
Миколаївська область – 30 випадків;
Одеська область – 232 випадки;
Полтавська область – 88 випадків;
Рівненська область – 141 випадок;
Сумська область – 84 випадки;
Тернопільська область – 99 випадків;
Харківська область – 260 випадків;
Херсонська область – 59 випадків;
Хмельницька область – 109 випадків;
Черкаська область – 143 випадки;
Чернівецька область – 174 випадки;
Чернігівська область – 57 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (412), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях.
- У постанову “Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19” внесуть зміни, що надають пільги вакцинованим або тим, хто має негативний ПЛР-тест.