В Україні за минулу добу, 13 вересня, зафіксовано 3332 нові випадки COVID-19. Захворіли 364 дитини та 58 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 718 осіб;

летальних випадків – 97;

одужало – 1 404 особи;

здійснено тестувань за добу – 62 725 (зокрема методом ПЛР – 29 281 методом ІФА – 8 413);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 031.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 321 156 осіб;

одужало – 2 223 272 особи;

летальних випадків – 54 457;

проведено ПЛР-тестувань – 12 309 029.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 412 випадків;

Вінницька область – 109 випадків;

Волинська область – 66 випадків;

Дніпропетровська область – 191 випадок;

Донецька область – 195 випадків;

Житомирська область – 58 випадків;

Закарпатська область – 44 випадки;

Запорізька область – 163 випадки;

Івано-Франківська область – 48 випадків;

Київська область – 101 випадок;

Кіровоградська область – 14 випадків;

Луганська область – 214 випадків;

Львівська область – 241 випадок;

Миколаївська область – 30 випадків;

Одеська область – 232 випадки;

Полтавська область – 88 випадків;

Рівненська область – 141 випадок;

Сумська область – 84 випадки;

Тернопільська область – 99 випадків;

Харківська область – 260 випадків;

Херсонська область – 59 випадків;

Хмельницька область – 109 випадків;

Черкаська область – 143 випадки;

Чернівецька область – 174 випадки;

Чернігівська область – 57 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (412), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях.