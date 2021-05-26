Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 778 осіб;
- летальних випадків – 208;
- одужало – 14 987 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 71 988 (зокрема методом ПЛР – 30 724, методом ІФА – 13 108);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 156.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 189 858 осіб;
- одужало – 1 990 051 особа;
- летальних випадків – 49 893;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 076 621.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 385 випадків;
Вінницька область – 97 випадків;
Волинська область – 64 випадки;
Дніпропетровська область – 277 випадків;
Донецька область – 149 випадків;
Житомирська область – 54 випадки;
Закарпатська область – 83 випадки;
Запорізька область – 219 випадків;
Івано-Франківська область – 54 випадки;
Київська область – 208 випадків;
Кіровоградська область – 73 випадки;
Луганська область – 68 випадків;
Львівська область – 172 випадки;
Миколаївська область – 154 випадки;
Одеська область – 81 випадок;
Полтавська область – 61 випадок;
Рівненська область – 185 випадків;
Сумська область – 93 випадки;
Тернопільська область – 68 випадків;
Харківська область – 328 випадків;
Херсонська область – 176 випадків;
Хмельницька область – 93 випадки;
Черкаська область – 105 випадків;
Чернівецька область – 54 випадки;
Чернігівська область – 94 випадки.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.
- Станом на 25 травня в Україні підтверджено понад 2,6 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже в 7 раз більше одужань за добу.