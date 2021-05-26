В Україні за минулу добу зафіксовано 3395 нових випадків COVID-19. Захворіли 154 дитини та 73 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 778 осіб;

летальних випадків – 208;

одужало – 14 987 осіб;

здійснено тестувань за добу – 71 988 (зокрема методом ПЛР – 30 724, методом ІФА – 13 108);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 156.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 189 858 осіб;

одужало – 1 990 051 особа;

летальних випадків – 49 893;

проведено ПЛР-тестувань – 10 076 621.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 385 випадків;

Вінницька область – 97 випадків;

Волинська область – 64 випадки;

Дніпропетровська область – 277 випадків;

Донецька область – 149 випадків;

Житомирська область – 54 випадки;

Закарпатська область – 83 випадки;

Запорізька область – 219 випадків;

Івано-Франківська область – 54 випадки;

Київська область – 208 випадків;

Кіровоградська область – 73 випадки;

Луганська область – 68 випадків;

Львівська область – 172 випадки;

Миколаївська область – 154 випадки;

Одеська область – 81 випадок;

Полтавська область – 61 випадок;

Рівненська область – 185 випадків;

Сумська область – 93 випадки;

Тернопільська область – 68 випадків;

Харківська область – 328 випадків;

Херсонська область – 176 випадків;

Хмельницька область – 93 випадки;

Черкаська область – 105 випадків;

Чернівецька область – 54 випадки;

Чернігівська область – 94 випадки.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.