Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 402 особи;
- летальних випадків – 183;
- одужало – 16 867 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 67 564 (зокрема методом ПЛР – 29 280, методом ІФА – 12 440);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 844.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 193 367 осіб;
- одужало – 2 006 918 осіб;
- летальних випадків – 50 076;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 105 901.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 454 випадки;
Вінницька область – 76 випадків;
Волинська область – 100 випадків;
Дніпропетровська область – 284 випадки;
Донецька область – 132 випадки;
Житомирська область – 120 випадків;
Закарпатська область – 30 випадків;
Запорізька область – 187 випадків;
Івано-Франківська область – 71 випадок;
Київська область – 194 випадки;
Кіровоградська область – 33 випадки;
Луганська область – 59 випадків;
Львівська область – 278 випадків;
Миколаївська область – 141 випадок;
Одеська область – 84 випадки;
Полтавська область – 111 випадків;
Рівненська область – 163 випадки;
Сумська область – 81 випадок;
Тернопільська область – 79 випадків;
Харківська область – 233 випадки;
Херсонська область – 138 випадків;
Хмельницька область – 122 випадки;
Черкаська область – 91 випадок;
Чернівецька область – 89 випадків;
Чернігівська область – 159 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.