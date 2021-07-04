Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 460 осіб;
- летальних випадків – 10;
- одужало – 526 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 14 229 осіб,
- методом ІФА – 3 345 осіб,
- експрес-тестами – 10 405 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 237 553 особи;
- одужало – 2 171 182 осіб;
- летальних випадків – 52 470;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 915 176.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 126 випадків;
Вінницька область – 3 випадки;
Волинська область – 5 випадків;
Дніпропетровська область – 20 випадків;
Донецька область – 3 випадки;
Житомирська область – 5 випадків;
Запорізька область – 26 випадків;
Івано-Франківська область – 6 випадків;
Київська область – 31 випадок;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 1 випадок;
Львівська область – 12 випадків;
Миколаївська область – 17 випадків;
Одеська область – 49 випадків;
Полтавська область – 3 випадки;
Рівненська область – 1 випадок;
Сумська область – 15 випадків;
Тернопільська область –12 випадків;
Харківська область – 11 випадків;
Херсонська область – 11 випадків;
Хмельницька область – 5 випадків;
Черкаська область – 5 випадків;
Чернівецька область – 4 випадки;
Чернігівська область – 3 випадки.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20).
- Станом на 3 липня в Україні підтверджено понад 700 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в 1,5 рази більше одужань за добу.