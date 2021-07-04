За минулу добу, 3 липня, в Україні зафіксовано 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 11, медпрацівників – 5.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 460 осіб;

летальних випадків – 10;

одужало – 526 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 14 229 осіб,

методом ІФА – 3 345 осіб,

експрес-тестами – 10 405 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 237 553 особи;

одужало – 2 171 182 осіб;

летальних випадків – 52 470;

проведено ПЛР-тестувань – 10 915 176.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 126 випадків;

Вінницька область – 3 випадки;

Волинська область – 5 випадків;

Дніпропетровська область – 20 випадків;

Донецька область – 3 випадки;

Житомирська область – 5 випадків;

Запорізька область – 26 випадків;

Івано-Франківська область – 6 випадків;

Київська область – 31 випадок;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 1 випадок;

Львівська область – 12 випадків;

Миколаївська область – 17 випадків;

Одеська область – 49 випадків;

Полтавська область – 3 випадки;

Рівненська область – 1 випадок;

Сумська область – 15 випадків;

Тернопільська область –12 випадків;

Харківська область – 11 випадків;

Херсонська область – 11 випадків;

Хмельницька область – 5 випадків;

Черкаська область – 5 випадків;

Чернівецька область – 4 випадки;

Чернігівська область – 3 випадки.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20).