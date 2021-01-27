Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 430 осіб;
- летальних випадків – 145;
- одужало – 14 250 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 47 120 (зокрема методом ПЛР – 27 041, методом ІФА – 20 079).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 200 883 особи;
- одужало – 980 085 осіб;
- летальних випадків – 22 202;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 152 298.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 437 випадків;
Вінницька область – 158 випадків;
Волинська область – 76 випадків;
Дніпропетровська область – 188 випадків;
Донецька область – 143 випадки;
Житомирська область – 107 випадків;
Закарпатська область – 86 випадків;
Запорізька область – 204 випадки;
Івано-Франківська область – 167 випадків;
Київська область – 276 випадків;
Кіровоградська область – 48 випадків;
Луганська область – 49 випадків;
Львівська область – 221 випадок;
Миколаївська область – 174 випадки;
Одеська область – 185 випадків;
Полтавська область – 116 випадків;
Рівненська область – 164 випадки;
Сумська область – 85 випадків;
Тернопільська область – 96 випадків;
Харківська область – 238 випадків;
Херсонська область – 64 випадки;
Хмельницька область – 169 випадків;
Черкаська область – 126 випадків;
Чернівецька область – 169 випадків;
Чернігівська область – 30 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.
- Станом на 26 січня в Україні підтверджено понад 2,7 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і в 4,5 рази більше одужань за добу.