Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 526 осіб;
  • летальних випадків – 73;
  • одужало – 4 693 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 13 128 (зокрема методом ПЛР – 11 021, методом ІФА – 2 107).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 1 078 251 особа;
  • одужало – 733 558 осіб;
  • летальних випадків – 18 927;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 621 024.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 504 випадки;
  • Вінницька область – 54 випадки;
  • Волинська область – 83 випадки;
  • Дніпропетровська область – 234 випадки;
  • Донецька область – 162 випадки;
  • Житомирська область – 91 випадок;
  • Закарпатська область – 50 випадків;
  • Запорізька область – 528 випадків;
  • Івано-Франківська область – 104 випадки;
  • Київська область – 301 випадок;
  • Кіровоградська область – 7 випадків;
  • Луганська область – 12 випадків;
  • Львівська область – 352 випадки;
  • Миколаївська область – 314 випадків;
  • Одеська область – 285 випадків;
  • Полтавська область – 269 випадків;
  • Рівненська область – 54 випадки;
  • Сумська область – 39 випадків;
  • Тернопільська область – 72 випадки;
  • Харківська область – 63 випадки;
  • Херсонська область – 75 випадків;
  • Хмельницька область – 26 випадків;
  • Черкаська область – 300 випадків;
  • Чернівецька область – 134 випадки;
  • Чернігівська область – 45 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), м. Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.

  • Станом на 2 січня в Україні підтверджено понад 5 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.