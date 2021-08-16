Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 433 особи;
- летальних випадків – 14;
- одужало – 248 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 19 071 (зокрема методом ПЛР – 10 238, методом ІФА – 1 551);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 282.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 266 329 осіб;
- одужало – 2 197 075 осіб;
- летальних випадків – 53 269;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 677 835.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 59 випадків;
Вінницька область – 35 випадків;
Волинська область – 6 випадків;
Дніпропетровська область – 19 випадків;
Донецька область – 8 випадків;
Житомирська область – 17 випадків;
Закарпатська область – 1 випадок;
Івано-Франківська область – 25 випадків;
Київська область – 17 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 7 випадків;
Львівська область – 14 випадків;
Миколаївська область – 12 випадків;
Одеська область – 47 випадків;
Полтавська область – 7 випадків;
Рівненська область – 5 випадків;
Сумська область – 32 випадки;
Тернопільська область – 25 випадків;
Харківська область – 13 випадків;
Херсонська область – 30 випадків;
Черкаська область – 6 випадків;
Чернівецька область – 28 випадків;
Чернігівська область – 3 випадки.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.
- В Україні 14 серпня зафіксовано 695 нових випадків COVID-19. Захворіли 50 дітей та 5 медпрацівників.