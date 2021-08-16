В Україні за минулу добу, 15 серпня, зафіксовано 417 нових випадків COVID-19. Захворіли 31 дитина та 10 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 433 особи;

летальних випадків – 14;

одужало – 248 осіб;

здійснено тестувань за добу – 19 071 (зокрема методом ПЛР – 10 238, методом ІФА – 1 551);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 282.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 266 329 осіб;

одужало – 2 197 075 осіб;

летальних випадків – 53 269;

проведено ПЛР-тестувань – 11 677 835.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 59 випадків;

Вінницька область – 35 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 19 випадків;

Донецька область – 8 випадків;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 1 випадок;

Івано-Франківська область – 25 випадків;

Київська область – 17 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 7 випадків;

Львівська область – 14 випадків;

Миколаївська область – 12 випадків;

Одеська область – 47 випадків;

Полтавська область – 7 випадків;

Рівненська область – 5 випадків;

Сумська область – 32 випадки;

Тернопільська область – 25 випадків;

Харківська область – 13 випадків;

Херсонська область – 30 випадків;

Черкаська область – 6 випадків;

Чернівецька область – 28 випадків;

Чернігівська область – 3 випадки.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.