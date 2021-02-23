В Україні за минулу добу зафіксовано 4182 нових випадки COVID-19. Захворіли 252 дитини та 219 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 236 осіб;

виписано з лікарень – 498 осіб;

летальних випадків – 153;

одужало – 4 351 особа;

здійснено тестувань за добу – 49 600 (зокрема методом ПЛР – 23 660, методом ІФА – 14 782);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 158.

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 1 311 844 особи;

одужало – 1 151 777 осіб;

летальних випадків – 25 309;

проведено ПЛР-тестувань – 6 738 144.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 454 випадки;

Вінницька область – 243 випадки;

Волинська область – 128 випадків;

Дніпропетровська область – 126 випадків;

Донецька область – 58 випадків;

Житомирська область – 67 випадків;

Закарпатська область – 224 випадки;

Запорізька область – 159 випадків;

Івано-Франківська область – 716 випадків;

Київська область – 196 випадків;

Кіровоградська область – 19 випадків;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 197 випадків;

Миколаївська область – 92 випадки;

Одеська область – 159 випадків;

Полтавська область – 113 випадків;

Рівненська область – 107 випадків;

Сумська область – 42 випадки;

Тернопільська область – 107 випадків;

Харківська область – 188 випадків;

Херсонська область – 8 випадків;

Хмельницька область – 118 випадків;

Черкаська область – 140 випадків;

Чернівецька область – 468 випадків;

Чернігівська область – 6 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.