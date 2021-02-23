Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 236 осіб;
- виписано з лікарень – 498 осіб;
- летальних випадків – 153;
- одужало – 4 351 особа;
- здійснено тестувань за добу – 49 600 (зокрема методом ПЛР – 23 660, методом ІФА – 14 782);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 158.
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 311 844 особи;
- одужало – 1 151 777 осіб;
- летальних випадків – 25 309;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 738 144.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 454 випадки;
Вінницька область – 243 випадки;
Волинська область – 128 випадків;
Дніпропетровська область – 126 випадків;
Донецька область – 58 випадків;
Житомирська область – 67 випадків;
Закарпатська область – 224 випадки;
Запорізька область – 159 випадків;
Івано-Франківська область – 716 випадків;
Київська область – 196 випадків;
Кіровоградська область – 19 випадків;
Луганська область – 47 випадків;
Львівська область – 197 випадків;
Миколаївська область – 92 випадки;
Одеська область – 159 випадків;
Полтавська область – 113 випадків;
Рівненська область – 107 випадків;
Сумська область – 42 випадки;
Тернопільська область – 107 випадків;
Харківська область – 188 випадків;
Херсонська область – 8 випадків;
Хмельницька область – 118 випадків;
Черкаська область – 140 випадків;
Чернівецька область – 468 випадків;
Чернігівська область – 6 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.
- Заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевняє, що пройти вакцинацію від коронавірусу за державний кошт зможуть всі бажаючі.