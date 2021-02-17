В Україні станом на 17 лютого зафіксовано ​​4286 нових випадків COVID-19. Захворіли 304 дитини та 329 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 330 осіб;

виписано з лікарень – 2 233 особи;

летальних випадків – 147;

одужало – 5 927 осіб;

здійснено тестувань за добу – 64 842 (зокрема методом ПЛР – 25 782, методом ІФА – 16 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 413.

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 1 280 904 особи;

одужало – 1 128 895 осіб;

летальних випадків – 24 689;

проведено ПЛР-тестувань – 6 596 588.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 366 випадків;

Вінницька область – 351 випадок;

Волинська область – 117 випадків;

Дніпропетровська область – 137 випадків;

Донецька область – 98 випадків;

Житомирська область – 118 випадків;

Закарпатська область – 275 випадків;

Запорізька область – 149 випадків;

Івано-Франківська область – 646 випадків;

Київська область – 185 випадків;

Кіровоградська область – 52 випадки;

Луганська область – 51 випадок;

Львівська область – 183 випадки;

Миколаївська область – 47 випадків;

Одеська область – 186 випадків;

Полтавська область – 77 випадків;

Рівненська область – 139 випадків;

Сумська область – 67 випадків;

Тернопільська область – 122 випадки;

Харківська область – 243 випадки;

Херсонська область – 15 випадків;

Хмельницька область – 198 випадків;

Черкаська область – 44 випадки;

Чернівецька область – 386 випадків;

Чернігівська область – 34 випадки.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), м. Київ (366), Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях.