Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 330 осіб;
- виписано з лікарень – 2 233 особи;
- летальних випадків – 147;
- одужало – 5 927 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 64 842 (зокрема методом ПЛР – 25 782, методом ІФА – 16 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 413.
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 280 904 особи;
- одужало – 1 128 895 осіб;
- летальних випадків – 24 689;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 596 588.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 366 випадків;
Вінницька область – 351 випадок;
Волинська область – 117 випадків;
Дніпропетровська область – 137 випадків;
Донецька область – 98 випадків;
Житомирська область – 118 випадків;
Закарпатська область – 275 випадків;
Запорізька область – 149 випадків;
Івано-Франківська область – 646 випадків;
Київська область – 185 випадків;
Кіровоградська область – 52 випадки;
Луганська область – 51 випадок;
Львівська область – 183 випадки;
Миколаївська область – 47 випадків;
Одеська область – 186 випадків;
Полтавська область – 77 випадків;
Рівненська область – 139 випадків;
Сумська область – 67 випадків;
Тернопільська область – 122 випадки;
Харківська область – 243 випадки;
Херсонська область – 15 випадків;
Хмельницька область – 198 випадків;
Черкаська область – 44 випадки;
Чернівецька область – 386 випадків;
Чернігівська область – 34 випадки.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), м. Київ (366), Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях.
- Станом на 16 лютого в Україні підтверджено понад 3 тисячі нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та вдвічі більше одужань за добу.