В Україні за минулу добу зафіксовано 4538 нових випадків COVID-19. Захворіли 180 дітей та 142 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 349 осіб;

летальних випадків – 356;

одужало – 19 766 осіб;

здійснено тестувань за добу – 71 383 (зокрема методом ПЛР – 38 959, методом ІФА – 12 617, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 807).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 129 073 особи;

одужало – 1 797 136 осіб;

летальних випадків – 46 987;

проведено ПЛР-тестувань – 9 721 036.

18 264 людини щеплено проти COVID-19 за добу 11 травня 2021 року в Україні.

882 621 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 882 619 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 928 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 627 випадків/ 1 217 щеплень;

Вінницька область – 63 випадки/ 850 щеплень;

Волинська область – 139 випадків/ 467 щеплень;

Дніпропетровська область – 211 випадків/ 1 649 щеплень;

Донецька область – 356 випадків/ 970 щеплень;

Житомирська область – 60 випадків/ 578 щеплень;

Закарпатська – 12 випадків/ 489 щеплень;

Запорізька область – 275 випадків/ 1 190 щеплень;

Івано-Франківська область – 31 випадок/ 857 щеплень;

Київська область – 169 випадків/ 619 щеплень;

Кіровоградська область – 52 випадки/ 458 щеплень;

Луганська область – 199 випадків/ 554 щеплення;

Львівська область – 136 випадків/ 1 881 щеплення;

Миколаївська область – 132 випадки/ 851 щеплення;

Одеська область – 150 випадків/ 886 щеплень;

Полтавська область – 380 випадків/ 616 щеплень;

Рівненська область – 471 випадок/ 514 щеплень;

Сумська область – 58 випадків/ 339 щеплень;

Тернопільська область – 54 випадки/ 693 щеплення;

Харківська область – 345 випадків/ 325 щеплень;

Херсонська область – 31 випадок/ 50 щеплень;

Хмельницька область – 153 випадки/ 661 щеплення;

Черкаська область – 304 випадки/ 591 щеплення;

Чернівецька область – 65 випадків/ 540 щеплень;

Чернігівська область – 65 випадків/ 419 щеплень.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.