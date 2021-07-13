Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 249 осіб;
- летальних випадків – 36;
- одужало – 750 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 41 120 (зокрема методом ПЛР – 20 909, методом ІФА – 9 783);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 10 482.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 241 698 осіб;
- одужало – 2 178 279 осіб;
- летальних випадків – 52 640;
- проведено ПЛР-тестувань – 111 063 662.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 142 випадки;
Вінницька область – 6 випадків;
Волинська область – 3 випадки;
Дніпропетровська область – 15 випадків;
Донецька область – 53 випадки;
Житомирська область – 3 випадки;
Закарпатська область – 10 випадків;
Запорізька область – 9 випадків;
Івано-Франківська – 2 випадки;
Київська область – 20 випадків;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 28 випадків;
Львівська область – 14 випадків;
Миколаївська область – 9 випадків;
Одеська область – 49 випадків;
Полтавська область – 20 випадків;
Рівненська область – 12 випадків;
Сумська область – 8 випадків;
Тернопільська область – 1 випадок;
Харківська область – 23 випадки;
Херсонська область – 13 випадків;
Хмельницька область – 6 випадків;
Черкаська область – 18 випадків;
Чернівецька область – 6 випадків;
Чернігівська область – 8 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (142), Донецькій (53), Одеській (49), Луганській (28) та Харківській (23) областях.
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україна отримала нову партію китайської вакцини CoronaVac у кількості 500 тисяч доз.
- В Україні за минулу добу зафіксовано 174 нових випадки COVID-19. Захворіли 16 дітей та один медпрацівник.