В Україні за минулу добу зафіксовано 481 новий випадок COVID-19. Захворіли 28 дітей та 11 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 249 осіб;

летальних випадків – 36;

одужало – 750 осіб;

здійснено тестувань за добу – 41 120 (зокрема методом ПЛР – 20 909, методом ІФА – 9 783);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 10 482.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 241 698 осіб;

одужало – 2 178 279 осіб;

летальних випадків – 52 640;

проведено ПЛР-тестувань – 111 063 662.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 142 випадки;

Вінницька область – 6 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 15 випадків;

Донецька область – 53 випадки;

Житомирська область – 3 випадки;

Закарпатська область – 10 випадків;

Запорізька область – 9 випадків;

Івано-Франківська – 2 випадки;

Київська область – 20 випадків;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 28 випадків;

Львівська область – 14 випадків;

Миколаївська область – 9 випадків;

Одеська область – 49 випадків;

Полтавська область – 20 випадків;

Рівненська область – 12 випадків;

Сумська область – 8 випадків;

Тернопільська область – 1 випадок;

Харківська область – 23 випадки;

Херсонська область – 13 випадків;

Хмельницька область – 6 випадків;

Черкаська область – 18 випадків;

Чернівецька область – 6 випадків;

Чернігівська область – 8 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (142), Донецькій (53), Одеській (49), Луганській (28) та Харківській (23) областях.