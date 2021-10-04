В Україні за минулу добу, 3 жовтня, зафіксовано 4821 новий підтверджений випадок COVID-19. Захворіли 448 дітей та 50 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 092 особи;

летальних випадків – 114;

одужало – 1 116 осіб;

здійснено тестувань за добу – 30 587 (зокрема методом ПЛР – 16 214, методом ІФА – 2 525);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 848.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 460 010 осіб;

одужало – 2 264 523 особи;

летальних випадків – 56 889;

проведено ПЛР-тестувань – 12 966 892.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 169 випадків;

Вінницька область – 95 випадків;

Волинська область – 203 випадки;

Дніпропетровська область – 393 випадки;

Донецька область – 259 випадків;

Житомирська область – 301 випадок;

Закарпатська область – 28 випадків;

Запорізька область – 294 випадки;

Івано-Франківська область – 108 випадків;

Київська область – 106 випадків;

Кіровоградська область – 22 випадки;

Луганська область – 85 випадків;

Львівська область – 295 випадків;

Миколаївська область – 221 випадок;

Одеська область – 215 випадків;

Полтавська область – 67 випадків;

Рівненська область – 80 випадків;

Сумська область – 241 випадок;

Тернопільська область – 239 випадків;

Харківська область – 592 випадки;

Херсонська область – 158 випадків;

Хмельницька область – 88 випадків;

Черкаська область – 94 випадки;

Чернівецька область – 410 випадків;

Чернігівська область – 58 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.