Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 473 особи;
- летальних випадків – 6;
- одужало – 131 особа;
- здійснено тестувань за добу – 26 450 (зокрема методом ПЛР – 13 745, методом ІФА – 2 676);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 10 029.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 253 269 осіб;
- одужало – 2 186 994 особи;
- летальних випадків – 52 951;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 395 330.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 86 випадків;
Вінницька область – 18 випадків;
Волинська область – 3 випадки;
Дніпропетровська область – 41 випадок;
Донецька область – 14 випадків;
Житомирська область – 24 випадки;
Закарпатська область – 2 випадки;
Запорізька область – 16 випадків;
Івано-Франківська область – 8 випадків;
Київська область – 24 випадки;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 12 випадків;
Львівська область – 12 випадків;
Миколаївська область – 20 випадків;
Одеська область – 55 випадків;
Полтавська область – 10 випадків;
Рівненська область – 5 випадків;
Сумська область – 16 випадків;
Тернопільська область – 21 випадок;
Харківська область – 40 випадків;
Херсонська область – 24 випадки;
Хмельницька область – 4 випадки;
Черкаська область – 7 випадків;
Чернівецька область – 12 випадків;
Чернігівська область – 6 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.