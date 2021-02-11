В Україні за минулу добу, 10 лютого, зафіксовано ​5039 нових випадків COVID-19. Захворіли 277 дітей та 281 медпрацівник.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 784 особи;

виписано з лікарень – 2 037 осіб;

летальних випадків – 124;

одужало – 6 568 осіб;

здійснено тестувань за добу – 43 126 (зокрема методом ПЛР – 26 739, методом ІФА – 16 387).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 258 094 особи;

одужало – 1 098 944 особи;

летальних випадків – 24 058;

проведено ПЛР-тестувань – 6 474 315.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 335 випадків;

Вінницька область – 392 випадки;

Волинська область – 125 випадків;

Дніпропетровська область – 306 випадків;

Донецька область – 156 випадків;

Житомирська область – 367 випадків;

Закарпатська область – 368 випадків;

Запорізька область – 182 випадки;

Івано-Франківська область – 482 випадки;

Київська область – 159 випадків;

Кіровоградська область – 37 випадків;

Луганська область – 43 випадки;

Львівська область – 319 випадків;

Миколаївська область – 83 випадки;

Одеська область – 155 випадків;

Полтавська область – 126 випадків;

Рівненська область – 139 випадків;

Сумська область – 102 випадки;

Тернопільська область – 153 випадки;

Харківська область – 232 випадки;

Херсонська область – 42 випадки;

Хмельницька область – 235 випадків;

Черкаська область – 129 випадків;

Чернівецька область – 291 випадок;

Чернігівська область – 81 випадок.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській областях (367) та м. Київ (335).