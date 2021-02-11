Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 784 особи;
- виписано з лікарень – 2 037 осіб;
- летальних випадків – 124;
- одужало – 6 568 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 43 126 (зокрема методом ПЛР – 26 739, методом ІФА – 16 387).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 258 094 особи;
- одужало – 1 098 944 особи;
- летальних випадків – 24 058;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 474 315.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 335 випадків;
Вінницька область – 392 випадки;
Волинська область – 125 випадків;
Дніпропетровська область – 306 випадків;
Донецька область – 156 випадків;
Житомирська область – 367 випадків;
Закарпатська область – 368 випадків;
Запорізька область – 182 випадки;
Івано-Франківська область – 482 випадки;
Київська область – 159 випадків;
Кіровоградська область – 37 випадків;
Луганська область – 43 випадки;
Львівська область – 319 випадків;
Миколаївська область – 83 випадки;
Одеська область – 155 випадків;
Полтавська область – 126 випадків;
Рівненська область – 139 випадків;
Сумська область – 102 випадки;
Тернопільська область – 153 випадки;
Харківська область – 232 випадки;
Херсонська область – 42 випадки;
Хмельницька область – 235 випадків;
Черкаська область – 129 випадків;
Чернівецька область – 291 випадок;
Чернігівська область – 81 випадок.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській областях (367) та м. Київ (335).
- Станом на 10 лютого в Україні підтверджено понад 3,4 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та вдвічі більше одужань за добу.